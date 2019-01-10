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Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате Искусственная почка

Китаец продал почку, чтобы приобрести вожделенный iPhone – шокирующее фото

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Молодой человек пошел на серьезную операцию, чтобы стать обладателем заветного смартфона. Телефон молодой человек купил, однако в результате остался инвалидом.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Китае юноша продал свою почку на черном рынке для того, чтобы на вырученные деньги купить iPhone и iPad.

Как пишет британский таблоид The Daily Mail, инцидент произошел еще в 2011 году. Тогда 17-летний школьник по фамилии Ван мечтал купить Ipad2 и Iphone 4s. Однако его родители были простыми рабочими и не могли сделать сыну такой подарок.

Тогда молодой человек нашел в интернете объявление, в котором за большие деньги предлагали купить почку. Ван отправился в провинцию Хунань, где ему удалили почку в одном из подпольных медицинских центров. За это ему заплатили 22 тысячи юаней, на которые он купил "яблочные" гаджеты.

Мужчина продал почку чтобы купить айфон
ifeng.com
Мужчина продал почку чтобы купить айфон

Но радость юноши была недолгой - через несколько дней у него диагностировали почечную недостаточность, а затем перестала функционировать единственная почка.

Сегодня он практически прикован к постели, поскольку ему каждый день делают гемодиализ.

Правоохранительные органы провели расследование, нашли врачей, проведших операцию (они получили тюремные сроки), родители парня получили денежную компенсацию. Однако здоровье ему никто не вернет.

Осенью прошлого года компания Apple выпустила новый смартфон iPhone X (или iPhone 10). Таким образом компания отпраздновала десятилетний юбилей существования этого продукта.

Теги:
инвалиды, операция, iPhone, Китай



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