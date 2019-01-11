В Омске загорелась мечеть

О возможных пострадавших и причинах возгорания пока неизвестно.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Омске рано утром огонь охватил здание мечети, говорится на сайте областного МЧС.

"В 05:25 (02:25 мск) 11 января поступило сообщение о пожаре в помещении мечети в Центральном округе Омска", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 31 человек и семь единиц техники привлечены к ликвидации пожара.

О возможных пострадавших и причинах возгорания пока неизвестно.

На днях молодой человек погиб при пожаре в Ферганской области. Огонь возник в жилом доме. Причины произошедшего устанавливаются.