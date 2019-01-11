11:50 11 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Тушение пожара

В Омске загорелась мечеть

© Sputnik / Таисия Воронцова
Происшествия
Получить короткую ссылку
12 0 0

О возможных пострадавших и причинах возгорания пока неизвестно.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Омске рано утром огонь охватил здание мечети, говорится на сайте областного МЧС.

"В 05:25 (02:25 мск) 11 января поступило сообщение о пожаре в помещении мечети в Центральном округе Омска", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 31 человек и семь единиц техники привлечены к ликвидации пожара.

О возможных пострадавших и причинах возгорания пока неизвестно.

На днях молодой человек погиб при пожаре в Ферганской области. Огонь возник в жилом доме. Причины произошедшего устанавливаются.

По теме

В Ташкенте загорелся Центральный выставочный зал Академии художеств
В Тихом океане дрейфует корабль с тысячами горящих авто
Теги:
Пожар, Мечеть, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана
Бодро начали: самые яркие кадры матча сборных Узбекистана и Омана
Полный багажник героина: видео задержания наркодельцов из ЦА в России
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054