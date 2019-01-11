Иностранная табачная продукция без сопроводительных документов и акцизных марок была обнаружена в подвале дома и в автомобиле.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Узбекистана пресекли незаконный оборот табачной продукции в результате наблюдения за машиной модели Cobalt, за рулем которой находился мужчина.

"После того как автомобиль доехал до дома некоего гражданина А.Ш., проживающего в Мирабадском районе города Ташкента, и совершил остановку, была проведена при участии понятых в установленном порядке проверка автомобиля и этого жилого помещения", — сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана Таможенники изъяли более 24 тысяч коробок контрабандного табака

В подвале дома было обнаружено чуть более 13,5 тысячи коробок табака 13 видов, в автомобиле — еще 11 тысяч коробок продукции семи видов. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов конфисковали свыше 24,5 тысячи коробок сигарет, примерная стоимость которых — около 1,1 миллиарда сумов.

По факту правонарушения проводятся таможенные проверки.

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