15:39 11 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Заключенный за решеткой

В Астраханской области отправили в тюрьму рецидивиста из Узбекистана

Рамиль Ситдиков
Происшествия
Получить короткую ссылку
68 0 0

Для того чтобы нелегально попасть в Россию, мигрант специально поменял имя и фамилию в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Астраханской области суд приговорил 35-летнего рецидивиста из Узбекистана к 1 году 6 месяцам колонии строгого режима.

Руки в наручниках
© fotolia
Узбекистанец пытался попасть на территорию России в баке для воды

Как сообщает пресс-служба регионального Погрануправления, несмотря на запрет на въезд в РФ, мигрант в разное время дважды пытался пройти паспортный контроль в пунктах пропуска, предъявляя паспорт с другой фамилией и именем.

Для того чтобы незаконно попасть в Россию, иностранец специально изменил паспортные данные в Узбекистане. В первый раз пограничники отправили гражданина на родину, а во второй раз мужчине пришлось поплатиться свободой.

Ранее узбекистанец был осужден в другом регионе России за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По теме

"Напольные" мигранты: нелегалы пытались въехать в РФ, спрятавшись в маршрутке
Теги:
Астраханская область, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана
Бодро начали: самые яркие кадры матча сборных Узбекистана и Омана
Кузнец из Аргентины смастерил велосипед с инвалидной коляской
Гоняют вместе, или Как кузнец смастерил велосипед с инвалидной коляской
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054