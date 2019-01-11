В Астраханской области отправили в тюрьму рецидивиста из Узбекистана

Для того чтобы нелегально попасть в Россию, мигрант специально поменял имя и фамилию в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Астраханской области суд приговорил 35-летнего рецидивиста из Узбекистана к 1 году 6 месяцам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба регионального Погрануправления, несмотря на запрет на въезд в РФ, мигрант в разное время дважды пытался пройти паспортный контроль в пунктах пропуска, предъявляя паспорт с другой фамилией и именем.

Для того чтобы незаконно попасть в Россию, иностранец специально изменил паспортные данные в Узбекистане. В первый раз пограничники отправили гражданина на родину, а во второй раз мужчине пришлось поплатиться свободой.

Ранее узбекистанец был осужден в другом регионе России за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.