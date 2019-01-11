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Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото

Горе-угонщик врезался в дорожный знак и убежал с места ДТП

CC0 / pixabay
Происшествия
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Инцидент произошел 9 января на улице Хуросон в Ташкенте. Правонарушитель задержан.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Ташкенте мужчина угнал автомобиль, на той же улице врезался в дорожный знак и, бросив машину, убежал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана.

"Девятого января <...> стало известно, что 7 января гражданин Ш.М. угнал автомобиль марки Chevrolet Lacetti, принадлежащий Н.М., оставленный без присмотра возле магазина "Минимаркет" на улице Хуросон Мирзо-Улугбекского района. Проезжая мимо дома №11 по той же улице, ударился в дорожный знак и скрылся с места происшествия, оставив автомобиль", — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов задержали угонщика. Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Ташкент, Угон



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