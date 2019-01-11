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В Ташкенте у мужчины отобрали тысячи сумов и мобильный

Sputnik
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Двое неизвестных напали на мужчину 7 января в Мирабадском районе на улице Фаргона йули.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента на улице Фаргона йули двое неизвестных напали на мужчину, они отобрали у него 100 тысяч сумов и мобильный телефон RedMi, сообщает пресс-служба МВД.

"В ходе принятых мер за совершение данного преступления были установлены и задержаны О.Т., проживающий в Мирабадском районе, и М.А., проживающий в Яшнабадском районе", - уточняется в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно статье 166 Уголовного кодекса Узбекистана, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет. Если преступление совершено в крупном размере или организованной группой, то срок может вырасти и составить от 10 до 15 лет.

Теги:
МВД, мобильный телефон, грабеж



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