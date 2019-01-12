Под Иркутском сошел с рельсов поезд с 29 вагонами угля

На месте происшествия ведутся аварийные работы, никто не пострадал, движение перекрыто в обоих направлениях.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. На перегоне "Делюр-Тыреть" в Иркутской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем, сообщает РИА Новости.

Телеканал "360" выложил кадры с места происшествия, сейчас там ведутся аварийные работы, движение перекрыли в обоих направлениях. Пострадавших нет.

Повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна, со станции "Иркутск-Сортировочный" и "Нижнеудинск" следуют два восстановительных поезда. Также на место прибыл состав со станции "Зима" с бригадой специалистов.