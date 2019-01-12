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Нож в руке

В Сурхандарье пьяный ударил в ссоре ножом родственника

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Житель махалли Чирчинор поругался с потерпевшим и напал на него, мужчину госпитализировали, преступника задержали.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В махалле Чорчинор Байсунского района Сурхандарьинской области пьяный мужчина нанес ножевое ранение родственнику, сообщает пресс-служба МВД.

"В результате Ф.С. госпитализирован. И.Ф. задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие",  - говорится в сообщении.

В конце декабря похожая история произошла в Ташкенте – нетрезвый мужчина напал на сожительницу и ударил ее ножом в левое плечо. Пострадавшую госпитализировали, преступника задержали. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно Уголовному кодекс Узбекистана, умышленное тяжкое телесное повреждение наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет. Если преступление влечет смерть потерпевшего, то срок может увеличиться 10 лет лишения свободы.

Теги:
Преступление, МВД, Сурхандарьинская область



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