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В Париже прогремел взрыв, есть пострадавшие

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа, на месте ЧП работают спасательные службы.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Париже около 9 утра по местному времени произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Это произошло в булочной на улице Тревиз в девятом округе города.

На месте происшествия работают спасательные службы, а пользователи опубликовали кадры взрыва.

Также отмечается, что ситуация не связана с протестными акциям "желтых жилетов", следующую из которых планируется провести в субботу.

Теги:
Франция, Взрыв, Париж



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