В Париже прогремел взрыв, есть пострадавшие

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Париже около 9 утра по местному времени произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Это произошло в булочной на улице Тревиз в девятом округе города.
Paris #Explosion #Trevise pic.twitter.com/GSzMCF8wFY— V'rot Florian (@Law_is_better) 12 января 2019 г.
На месте происшествия работают спасательные службы, а пользователи опубликовали кадры взрыва.
Также отмечается, что ситуация не связана с протестными акциям "желтых жилетов", следующую из которых планируется провести в субботу.