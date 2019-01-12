В Москве узбекистанец погиб под колесами электрички

Мужчина спрыгнул на платформу, чтобы сократить путь, состав не успел затормозить.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Москве 45-летний уроженец Узбекистана погиб под колесами электропоезда, сообщает портал "Новости Узбекистана".

По данным правоохранительных органов, мужчина спрыгнул на платформу перед приближающейся электричкой, чтобы сократить путь, но не рассчитал силы. Это произошло на станции "Очаково" Киевского направления Московской железной дороги, поезд ехал из Москвы в Апрелевку.

© Sputnik / Александр Кондратюк В Нукусе подросток слушал музыку в наушниках и попал под поезд

Узбекистанец скончался на месте, сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства дела.

Похожий трагический случай произошел в начале января в столице Республики Каракалпакстан Нукусе. Там поезд насмерть сбил подростка 2002 года рождения, он шел по железнодорожным путям в наушниках, ему навстречу шел состав по маршруту Саратов-Ургенч – Ташкент.