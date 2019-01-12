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Узбекские таможенники

В поезде из Туркменистана на юге Узбекистана обнаружили тротиловую шашку

© Новости Узбекистана
Происшествия
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Взрывное устройство в составе, прибывшем на территорию Сурхандарьинской области, нашли сотрудники Государственного таможенного комитета.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Государственный таможенный комитет Узбекистана обнаружил в одном из вагонов грузового поезда из Туркменистана взрывное устройство – тротиловую шашку весом в 200 граммов и детонатор, сообщает РИА Новости.

Состав прибыл из другой республики в Сурхандарьинскую область, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

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© Sputnik / Алексей Даничев
Таможенники изъяли более 24 тысяч коробок контрабандного табака

Согласно статье 246 Уголовного кодекса Узбекистана о контрабанде ядерного, химического, биологического и других видов массового уничтожения, наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет.

Накануне таможенники также пресекли ввоз в республику 24 тысяч коробок контрабандного табака, иностранную продукцию обнаружили в подвале дома и автомобиле, всего правоохранители обнаружили 13 видов контрафакта.

Теги:
оружие, электропоезд, Узбекистан



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