В Ташкенте женщина стала жертвой пожара в частном доме

Эксперты пока не установили причину возгорания.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Женщина погибла при пожаре в частном доме в Чиланзарском районе Ташкента, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным министерства, огонь уничтожил 1,5 квадратных метра домашней мебели. На месте пожара спасатели нашли сгоревший труп хозяйки дома.

По факту пожара проводится доследственная проверка, причина пожара устанавливается.

На днях в Ферганской области пожар унес жизнь молодого человека. Огонь охватил жилой дом в Сохском районе - было

уничтожено 180 квадратных метров жилой площади.