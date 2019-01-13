В Ферганской области супружеская пара погибла, рухнув на авто в канал

Муж с женой не смогли выбраться из машины и утонули.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Учкуприкском районе Ферганской области супружеская пара погибла, рухнув на автомобиле в канал.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, водитель Daewoo Tico не справился с управлением и упал в канал "Катта Фаргона", протекающий через территорию поселка Бегабад. Мужчина вместе с женой, которая находилась на пассажирском сиденье, не смогли выбраться из машины и утонули.

Правоохранители проводят расследование.

Ранее в Подмосковье узбекистанец рухнул на грузовике в 20-метровый котлован. По данным московских СМИ, грузовик на большой скорости врезался в металлическое ограждение и упал в яму. Жертвами аварии стали 38-летний гражданин Узбекистана, который был за рулем, и пассажир.