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Автомобиль скорой помощи

В Ферганской области супружеская пара погибла, рухнув на авто в канал

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Муж с женой не смогли выбраться из машины и утонули.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Учкуприкском районе Ферганской области супружеская пара погибла, рухнув на автомобиле в канал.

Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
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Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, водитель Daewoo Tico не справился с управлением и упал в канал "Катта Фаргона", протекающий через территорию поселка Бегабад. Мужчина вместе с женой, которая находилась на пассажирском сиденье, не смогли выбраться из машины и утонули.

Правоохранители проводят расследование.

Ранее в Подмосковье узбекистанец рухнул на грузовике в 20-метровый котлован. По данным московских СМИ, грузовик на большой скорости врезался в металлическое ограждение и упал в яму. Жертвами аварии стали 38-летний гражданин Узбекистана, который был за рулем, и пассажир.

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Теги:
авария, ДТП, Ферганская область, Автомобили, Узбекистан



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