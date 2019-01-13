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В Хабаровске поймали педофила из Узбекистана

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Мигрант совершил преступление, оставшись с девочкой наедине в гостях у своих знакомых.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Хабаровске задержали 27-летнего гражданина Узбекистана, который совратил 13-летнюю девочку. Об этом сообщают местные СМИ.

Девушка подвергается насилию. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
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Иностранец совершил преступление в гостях у своих знакомых. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Сейчас на мигранта заведено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 135 УК РФ "Развратные действия, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, ранее в Кашкадарьинской области мужчина украл второклассницу из школы и изнасиловал. Личность злоумышленника пока не установлена.

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Теги:
Хабаровск, педофил, Россия, Узбекистан



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