В Хабаровске поймали педофила из Узбекистана

Мигрант совершил преступление, оставшись с девочкой наедине в гостях у своих знакомых.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Хабаровске задержали 27-летнего гражданина Узбекистана, который совратил 13-летнюю девочку. Об этом сообщают местные СМИ.

Иностранец совершил преступление в гостях у своих знакомых. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Сейчас на мигранта заведено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 135 УК РФ "Развратные действия, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, ранее в Кашкадарьинской области мужчина украл второклассницу из школы и изнасиловал. Личность злоумышленника пока не установлена.