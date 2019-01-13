В Наманганской области таможенники изъяли контрабанду на 17 тысяч долларов

Мошенники пытались провезти без документов телевизоры, электросчетчики и зажигалки.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Наманганской области таможенники изъяли контрабандные товары почти на 17 тысяч долларов, передает пресс-служба ГТК Узбекистана.

© Sputnik / Алексей Даничев Таможенники изъяли более 24 тысяч коробок контрабандного табака

По информации комитета, в Янгикурганском районе сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Daewoo Labo и досмотрели его при участии понятых.

В машине были найдены товары иностранного производства, которые ранее завезли из-за границы без каких-либо документов. Общая стоимость товаров, среди которых были зажигалки и газосчетчики, составила 88 миллионов 500 тысяч сум.

Также в ходе еще одного рейда опять в авто марки Daewoo Labo правоохранители нашли 24 телевизора на общую сумму 53 миллионов сум, к которым водитель не смог предоставить документы.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.