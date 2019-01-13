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Задержание товаров на таможне

В Наманганской области таможенники изъяли контрабанду на 17 тысяч долларов

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Мошенники пытались провезти без документов телевизоры, электросчетчики и зажигалки.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В Наманганской области таможенники изъяли контрабандные товары почти на 17 тысяч долларов, передает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Производство сигарет на фабрике
© Sputnik / Алексей Даничев
Таможенники изъяли более 24 тысяч коробок контрабандного табака

По информации комитета, в Янгикурганском районе сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Daewoo Labo и досмотрели его при участии понятых.

В машине были найдены товары иностранного производства, которые ранее завезли из-за границы без каких-либо документов. Общая стоимость товаров, среди которых были зажигалки и газосчетчики, составила 88 миллионов 500 тысяч сум.

Также в ходе еще одного рейда опять в авто марки Daewoo Labo правоохранители нашли 24 телевизора на общую сумму 53 миллионов сум, к которым водитель не смог предоставить документы. 

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.

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Теги:
Автомобили, Контрабанда, Наманганская область, Узбекистан



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