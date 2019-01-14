ГУВД Ташкента прокомментировало видео с избиением инспектора ДПС

Правонарушителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали видео, на кадрах которого засняты противоправные действия водителя в отношении инспектора ДПС, остановившего его за нарушение правил дорожного движения.

Инцидент произошел вечером 18 января 2017 года. Сотрудник правоохранительных органов остановил водителя Daewoo Nexia на перекрестке улиц Мустакиллик и Шахрисабз из-за непристегнутого ремня безопасности.

"В ходе проверки выяснилось, что водитель не имел при себе документов, необходимых для управления транспортным средством. Желая избежать наказания, водитель стал оказывать яростное сопротивление представителю правоохранительных органов и нанес ему телесные повреждения", — говорится в публикации.

Суд по уголовным делам Мирзо-Улугбекского района Ташкента признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 219 ("Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг") и пунктом "г" части 3 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

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