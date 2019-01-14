У вернувшегося из РФ узбекистанца нашли запрещенные видео

В телефоне мужчины и на других электронных носителях таможенники нашли видео экстремистского характера.

ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Гражданина Узбекистана, прилетевшего из Москвы в Ургенч, задержали за попытку ввоза в страну экстремистских видеоматериалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

"Он задержан за попытку ввезти в страну видеоматериалы экстремистского толка", - сказал представитель МВД.

По его словам, запрещенные материалы были обнаружены в сотовом телефоне задержанного жителя Берунийского района Каракалпакстана и на других электронных носителях.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм", ведется следствие. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, в октябре прошлого года сотрудники таможенной службы задержали в аэропорту Ургенча прилетевшего из Санкт-Петербурга пассажира, который пытался провезти в своем мобильном телефоне 189 видео порнографического характера.