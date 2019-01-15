В Москве затопило три станции метро: более ста человек устраняют последствия

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Свыше ста человек работают на месте подтопления в Московском метрополитене, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Через станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро прекратили ходить поезда из-за поступления воды. Движение составов на Люблинско-Дмитровской линии есть только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".
Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды. pic.twitter.com/XaYWNNdPf1— Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.
Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных автобусов.