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В Москве затопило три станции метро: более ста человек устраняют последствия

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Сотрудники аварийной службы пока откачивают воду, движение поездов обещают восстановить в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Свыше ста человек работают на месте подтопления в Московском метрополитене, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Через станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро прекратили ходить поезда из-за поступления воды. Движение составов на Люблинско-Дмитровской линии есть только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".

​Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных автобусов.

Теги:
потоп, Метро, Москва, Россия



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