В Москве затопило три станции метро: более ста человек устраняют последствия

Сотрудники аварийной службы пока откачивают воду, движение поездов обещают восстановить в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Свыше ста человек работают на месте подтопления в Московском метрополитене, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Через станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро прекратили ходить поезда из-за поступления воды. Движение составов на Люблинско-Дмитровской линии есть только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".

Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды. pic.twitter.com/XaYWNNdPf1 — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

​Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных автобусов.