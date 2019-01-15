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Власти Узбекистана выявили растрату на почти 30 миллиардов сумов

Sputnik
Происшествия
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В четвертом квартале прошлого года Министерство финансов республики провело около 2 тысяч проверок.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. В конце 2018 года Министерство финансов Узбекистана провело 1,9 тысячи проверок, сообщает пресс-служба ведомства.

"Из проведенных контрольных мероприятий в 1717 выявлено расходование средств с нарушением финансовой дисциплины на сумму 29 миллиардов сумов, в том числе недостачи и присвоения на сумму 6 миллиардов, незаконные расходы на сумму 23 миллиарда", - уточняется в сообщении.

Также ведомству удалось восстановить 18,5 миллиарда сумов, материалы по 871 случаю передали в правоохранительные органы.

Более 90 руководителей и должностных лиц в бюджетных организациях привлекли к административной ответственности, они заплатили штрафов на общую сумму в 59,8 миллиона сумов.

Ранее стали известны итоги проверок детских садов в Узбекистане – специалисты выявили нарушения на 11 миллиардов сумов, 278 дел передали правоохранителям.

Теги:
Присвоение или растрата, Узбекистан, Министерство финансов



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