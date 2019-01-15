Мигранты из ЦА проведут 10 лет в тюрьме за сбыт наркотиков в России

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Дзержинский районный суд Волгограда осудил двоих граждан Таджикистана на 10 лет и 1 месяц колонии строгого режима за сбыт наркотиков через интернет, передают местные СМИ.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова В Джизаке задержали двоих наркокурьеров из Афганистана

Подсудимые занимались преступной деятельностью с конца 2017 года. Их подельники сообщали им в Сети, где находятся крупные партии наркотиков, после чего злоумышленники забирали наркотические средства, расфасовывали их на небольшие свертки и прятали в тайниках.

После проделанной "работы" они давали знать сообщникам, где именно сделали закладки.

В январе прошлого года сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников с поличным во время сбыта наркотиков. Впоследствии у них изъяли 751 грамм героина.

При задержании наркосбытчики не стали отрицать свою вину.