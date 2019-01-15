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Задержание преступника

Мигранты из ЦА проведут 10 лет в тюрьме за сбыт наркотиков в России

© Pixabay
Происшествия
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Иностранцы продавали наркотики через интернет.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Дзержинский районный суд Волгограда осудил двоих граждан Таджикистана на 10 лет и 1 месяц колонии строгого режима за сбыт наркотиков через интернет, передают местные СМИ.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Подсудимые занимались преступной деятельностью с конца 2017 года. Их подельники сообщали им в Сети, где находятся крупные партии наркотиков, после чего злоумышленники забирали наркотические средства, расфасовывали их на небольшие свертки и прятали в тайниках.

После проделанной "работы" они давали знать сообщникам, где именно сделали закладки.

В январе прошлого года сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников с поличным во время сбыта наркотиков. Впоследствии у них изъяли 751 грамм героина.

При задержании наркосбытчики не стали отрицать свою вину.

Теги:
Волгоград, Наркотики, Таджикистан, Центральная Азия



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