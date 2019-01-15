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Транспортно-логистический комплекс

В Ташкенте бизнесмен занизил цену ввозимого товара на 75 тысяч долларов

© Sputnik / Станислав Савин
Происшествия
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Государственный таможенный комитет республики возбудил уголовное дело по статье 182 Уголовного кодекса, ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента руководитель общества с ограниченной ответственностью умышленно занизил стоимость импортируемого товара более чем на 75 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ГУВД.

Государственный таможенный комитет завел уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Уважаемые предприниматели! Напоминаем, что сокрытие стоимости импортируемых товаров, подлежащих декларированию и уплате таможенных платежей, неизбежно влечет уголовную ответственность", - уточняется в сообщении.

Согласно части 2 статьи 182 о нарушении таможенного законодательства, такие преступления, совершенные в особо крупном размере либо организованной группой, наказываются штрафом в размере от 300 до 600 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до 3 лет.

Теги:
Узбекистан, Государственный таможенный комитет, Импорт



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