В Ташкенте бизнесмен занизил цену ввозимого товара на 75 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента руководитель общества с ограниченной ответственностью умышленно занизил стоимость импортируемого товара более чем на 75 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ГУВД.

Государственный таможенный комитет завел уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Уважаемые предприниматели! Напоминаем, что сокрытие стоимости импортируемых товаров, подлежащих декларированию и уплате таможенных платежей, неизбежно влечет уголовную ответственность", - уточняется в сообщении.

Согласно части 2 статьи 182 о нарушении таможенного законодательства, такие преступления, совершенные в особо крупном размере либо организованной группой, наказываются штрафом в размере от 300 до 600 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до 3 лет.