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Генпрокуратура России

Генпрокуратура России: в 2018 году в стране на 13% снизился терроризм

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Всего за девять месяцев прошлого года правоохранители зарегистрировали 1,4 тысячи таких преступлений.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура России за 2 года зафиксировала снижение терроризма, сообщается на видеоканале ведомства "Эфир".

Всего за 9 месяцев было зафиксировано чуть более 1,4 тысячи таких преступлений – это на 13% ниже показателя 2017 года. При этом в 2017-м правоохранительные органы зарегистрировали 1,6 тысячи, в 2016-м – 1,9 тысячи.

По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, к преступлениям террористического характера относятся не только сами теракты, но и вербовка людей в запрещенные организации и призывы к такой деятельности.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Евгений Биятов
В Твери арестовали узбекистанца, который занимался пропагандой терроризма

Он отметил, что снижение терроризма в стране  обусловлено качественной работой правоохранителей и усилением уголовной ответственности.

Напомним, что в середине декабря в Твери арестовали узбекистанца, который занимался пропагандой терроризма. Мужчина 1985 года рождения распространял  фото- и видео-материалов, оправдывающих запрещенную деятельность.

Теги:
Военные преступления, Терроризм, Генпрокуратура России



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