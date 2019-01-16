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Преступник за решеткой

В Узбекистане задержали 17 скрывавшихся преступников

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Также правоохранительным органам удалось найти двух граждан, ранее пропавших без вести.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Во вторник в Узбекистане нашли двух граждан, ранее считавшихся пропавшими без вести, и задержали 17 преступников, которые скрывались от суда и следствия, сообщает пресс-служба МВД.

"Также из ранее совершенных и нераскрытых преступлений раскрыто 7 преступлений", - уточняется в сообщении.

Однако не всегда задержания проходят законно – в Андижанской области четырех сотрудников отделения уголовного розыска Управления внутренних дел подозревают в нарушениях, на них подали жалобы в местную прокуратуру около 100 бизнесменов. Возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение власти или должностных полномочий", "Незаконное задержание или заключение под стражу", подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги:
прокуратура, Узбекистан, Правоохранительные органы



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