В Гурлане взяли на получении взятки помощника хокима и кадровика детсада

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В городе Гурлане Хорезмской области правоохранительные органы задержали помощника хокима и специалиста дошкольного образовательного учреждения при получении взятки, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"Задержан с вещественными доказательствами помощник хокима Гурланского района по пограничным вопросам У.К. при получении 600 долларов США у гражданки У. взамен устройства на работу в одно из учреждений в системе отдела дошкольного образования района через специалиста по кадрам Гурланского районного отдела ДОУ", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители взяли с поличным и помощника хокима, на него во время допроса указал специалист детсада.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.