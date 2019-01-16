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В Гурлане взяли на получении взятки помощника хокима и кадровика детсада

Sputnik
Происшествия
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Сотрудники Хорезмского областного управления провели оперативное мероприятие и задержали преступников в момент получения 600 долларов.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В городе Гурлане Хорезмской области правоохранительные органы задержали помощника хокима и специалиста дошкольного образовательного учреждения при получении взятки, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"Задержан с вещественными доказательствами помощник хокима Гурланского района по пограничным вопросам У.К. при получении 600 долларов США у гражданки У. взамен устройства на работу в одно из учреждений в системе отдела дошкольного образования района через специалиста по кадрам Гурланского районного отдела ДОУ", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители взяли с поличным и помощника хокима, на него во время допроса указал специалист детсада.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги:
Правоохранительные органы, Узбекистан, взятка



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