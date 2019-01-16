В Узбекистане ужесточают наказание за финансирование терроризма

Также в поправках к закону упоминается перевод средств для разработки оружия массового уничтожения.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду подписал закон об усилении ответственности за финансирование оружия массового уничтожения и терроризма, сообщает пресс-служба Минюста.

Нижняя палата парламента приняла поправки в ноябре, сенат их одобрил в декабре 2018 года. Изменения вступят в силу со дня официального опубликования.

© Sputnik / Михаил Воскресенский В Узбекистане учреждена комиссия по борьбе с финансированием терроризма

Изменения внесены всего в 13 законов и два кодекса, теперь к понятию "финансирование терроризма" добавлено "финансирование распространения оружия массового уничтожения".

Финансированием ОМУ считается предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг для разработки, производства, приобретение, накопления и сбыта ядерного, химического и биологического оружия массового уничтожения, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при его создании.

В конце сентябре в Узбекистане также утвердили комиссию по борьбе с финансированием терроризма.