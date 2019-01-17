В Грузии траур: при взрыве в жилом доме погибли четверо

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Грузии объявлен траур из-за взрыва в одном из жилых домов в Тбилиси, унесшего жизнь четырех человек, в том числе четырехлетнего мальчика, сообщает Sputnik Грузия.

Взрыв прогремел в доме на пересечении улиц Автандила и Вепхисткаосани в районе Диди Дигоми в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе четырехлетний мальчик. В больницах находятся семь пострадавших, среди которых шестеро детей.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа. По словам местных жителей, на протяжении всего дня они ощущали запах газа, однако прибывшие на место сотрудники тбилисской газораспределительной компании "Казтрансгаз" не обнаружили никаких неполадок. Это уже подтвердили в газовой компании. Дом был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Вскоре после взрыва эвакуировали жителей дома, где произошел взрыв, и части соседнего, где взрывной волной выбило стекла. Мэрия Тбилиси расселила по гостиницам 27 человек.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть двух и более людей". Виновным грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек. Погибли 39 человек.