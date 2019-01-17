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Школьники идут во время снегопада в школу

В Фергане мужчина совершил нападение на школьников

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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На женщину с ее 14-летним сыном и его одноклассницу напал мужчина.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Фергане неизвестный мужчина напал на двух школьников и отобрал у них мобильные телефоны, сообщает портал "Новости Узбекистана".

По словам женщины, которая обратилась в ОВД, на нее, ее 14-летнего сына и его одноклассницу напал мужчина, когда они возвращались вместе из школы. Припугнув их, преступник отнял телефоны.

Оперативникам удалось в тот же день задержать подозреваемого, которым оказался местный житель, нигде не работающий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.




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