В России приговорили к 12 годам тюрьмы убийцу беременной узбекистанки

Мужчина задушил свою беременную жену, узнав, что ее родственники против их брака.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам колонии строгого режима Мухаммаджона Чориева за убийство 26-летней супруги, которая находилась на 30-й неделе беременности.

© Sputnik / Пьяный ташкентец напал с ножом на сожительницу

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина задушил свою жену, узнав, что ее родственники против их совместного проживания, настаивают на разводе и переезде его супруги в Узбекистан.

Совершив преступление, Чориев попытался покончить с собой, но в итоге скрылся с места происшествия через окно, спустившись со второго этажа по газовой трубе.

Злоумышленник полностью признал свою вину.

Напомним, в декабре пьяный ташкентец напал с ножом на сожительницу. Женщина получила удар ножом в левое плечо, ее доставили в больницу.