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Мужчина с пистолетом в руках

В Самарканде мужчина нанял киллера, чтобы расквитаться с соседом

© Flickr/ Stephen Velasco
Происшествия
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Житель Самарканда хотел убить соседа из-за бытового конфликта.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В Самарканде житель махалли Сузангаран нанял киллера, чтобы расквитаться с соседом. Об этом сообщает nuz.uz со ссылкой на пресс-службу областного УВД.

Мужчина с пистолетом в руках
© Flickr/ Stephen Velasco
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Мужчина обещал заплатить за убийство соседа полторы тысячи долларов. Однако киллер вместо того, чтобы выполнить заказ, явился в ОВД с повинной.

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов была разыграна сцена убийства соседа, и фото "покойного" киллер предоставил заказчику преступления. Злоумышленника задержали во время передачи денег за исполненное убийство.

В настоящее время областная прокуратура возбудила уголовное дело, и ведутся следственные действия. 

Как уточняет издание, конфликт между соседями возник несколько лет назад на бытовой почве. Однако полтора года назад на собрании схода граждан проблему мужчин обсудили, и обе стороны дали слово, что больше не имеют претензии друг другу. Оказалось, что один из мужчин все это время таил обиду на соседа.

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Теги:
Убийство, Самарканд, Узбекистан



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