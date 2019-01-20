Столкновение мажоров: легковое авто опрокинулось на крышу в Юнусабаде

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Вечером в пятницу, 18 января, в Ташкенте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, на пересечении улиц Уста Ширин и Ахмада Дониша в Юнусабадском районе столкнулись два автомобиля Chevrolet - Cobalt и Lacetti.
За рулем автомобилей находились молодые люди – 18 и 24 лет.
В результате столкновения один из автомобилей опрокинулся на крышу.
Водители транспортных средств чудом остались живы, однако 41-летняя пассажирка Cobalt получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Ведется расследование, в ходе которого причины ДТП будут установлены.