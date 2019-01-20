Столкновение мажоров: легковое авто опрокинулось на крышу в Юнусабаде

После столкновения автомобилей Cobalt и Lacetti одну из машин развернуло, а другая вылетела на перекресток и встала на крышу.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Вечером в пятницу, 18 января, в Ташкенте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, на пересечении улиц Уста Ширин и Ахмада Дониша в Юнусабадском районе столкнулись два автомобиля Chevrolet - Cobalt и Lacetti.

За рулем автомобилей находились молодые люди – 18 и 24 лет.

В результате столкновения один из автомобилей опрокинулся на крышу.

© Фото: ГУВД Ташкента ДТП в Ташкенте

Водители транспортных средств чудом остались живы, однако 41-летняя пассажирка Cobalt получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Ведется расследование, в ходе которого причины ДТП будут установлены.