15:56 20 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Автомобиль после столкновения, архивное фото

Столкновение мажоров: легковое авто опрокинулось на крышу в Юнусабаде

© Sputnik / Павел Львов
Происшествия
Получить короткую ссылку
62610

После столкновения автомобилей Cobalt и Lacetti одну из машин развернуло, а другая вылетела на перекресток и встала на крышу.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Вечером в пятницу, 18 января, в Ташкенте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, на пересечении улиц Уста Ширин и Ахмада Дониша в Юнусабадском районе столкнулись два автомобиля Chevrolet - Cobalt и Lacetti.

За рулем автомобилей находились молодые люди – 18 и 24 лет.

В результате столкновения один из автомобилей опрокинулся на крышу.

© Фото: ГУВД Ташкента
ДТП в Ташкенте

Водители транспортных средств чудом остались живы, однако 41-летняя пассажирка Cobalt получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Ведется расследование, в ходе которого причины ДТП будут установлены.

Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, авария, Юнусабадский район



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Байкальская нерпа
Байкальская нерпа чуть не погибла, но люди пришли на помощь - милое видео
Сколько школьников в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054