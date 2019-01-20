Бывший посол Казахстана в Узбекистане отпущен под залог

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Экс-посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев освобожден под залог.
Как сообщает Sputnik Казахстан, санкцию на разрешение залога дал специализированный межрайонный следственный суд Астаны.
В октябре прошлого года агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщило о том, что дипломат подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Работая послом в Ташкенте, 52-летний Ерик Утембаев подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Казахстана в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге (около 370 тысяч долларов).
Позже Утембаев был отстранен от должности.