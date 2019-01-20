Криминальный Ташкент: в столице задержали банду молодых людей

Преступниками оказались несколько молодых людей-жителей столицы и регионов республики. Правоохранители предполагают, что они могли сбыть участниками еще нескольких эпизодов.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Ташкенте оперативники задержали молодых людей, совершивших разбойное нападение в столице.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, инцидент произошел ночью 17 января.

"В Мирзо-Улугбекском районе неизвестные через забор перелезли во двор дома некоего гражданина. Их лица скрывали маски, а на руки злоумышленники надели перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. С помощью кухонного ножа они вскрыли ящики стола, запертые дверцы шкафов, бесцеремонно ворошили чужие вещи и, не найдя ничего полезного, сбрасывали все на пол", - говорится в сообщении.

В итоге их добычей стали вещи и крупная сумма денег.

Когда с похищенным они собирались покинуть место преступления, их заметил сторож, которого злоумышленники жестоко избили. Однако убежать им не удалось: одного из них задержал вернувшийся в этот момент хозяин дома.

По показаниям 19-летнего Амирбека М. сотрудники ГУВД в течение дня задержали всех пятерых его подельников. Ими оказались уроженец Навоийской области 19-летний Одилжон И., жители столицы 20-летний Ботир Т. и 19-летний Абдуллох Х., 21-летний Фахриддинхужа Н. и 19-летний Абдулазиз К.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 164 («Разбой») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие, в ходе которого будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также возможная причастность задержанных к другим аналогичным противоправным деяниям.