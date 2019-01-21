Узбекистанец пытался ввезти в Россию более 60 килограммов клубники

ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Узбекистанец пытался ввезти из Южной Кореи в Хабаровск свыше 60 килограммов клубники, передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

У иностранца не было при себе фитосанитарного сертификата, поэтому инспекторы изъяли ягоду и уничтожили ее.

Напомним, согласно таможенным нормам, без соответствующих документов в РФ можно ввозить не более пяти килограммов подкарантинной продукции.

Ранее в Челябинской области сотрудники Россельхознадзора развернули десять фур с хурмой на российско-казахстанской границе. Хурма была собрана в Узбекистане и Таджикистане. Однако у водителей не было при себе необходимых сертификатов.