13:54 21 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Задержание подозреваемых в совершении преступления

Сотрудники ГУВД пострадали при задержании мошенников и хулиганов

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
Получить короткую ссылку
87 0 0

По данным сотрудников правоохранительных органов, задержанные совершили преступления, предусмотренные статьей 168 "Мошенничество" Уголовного кодекса республики, на территории столицы.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Двое сотрудников ГУВД Ташкента пострадали во время задержания 26-летнего Вохиджона Тошматова. Мужчина ранее был неоднократно судим и находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК республики.

"При задержании родственники разыскиваемого, находившиеся с ним в квартире, оказали активное сопротивление сотрудникам ГУВД. Двоим сотрудникам были нанесены телесные повреждения", — сообщили в пресс-службе управления.

На подмогу сослуживцам прибыл дополнительный наряд органов внутренних дел. В итоге были задержаны десять человек, в том числе Тошматов.

"При проверке выяснилось, что еще трое задержанных, состоящих в родстве с В. Тошматовым, также находятся в розыске за совершение преступлений", — говорится в публикации.

Это жительница Ферганской области Одина Сохибова, разыскиваемая УВД Ферганской области за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК РУ; уроженец Ферганской области Озодбек Сохибов, разыскиваемый УВД Ташкентской области за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 277 ("Хулиганство") УК РУ, а также житель Ферганской области Зохид Тошматов, которого разыскивали за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 277 ("Хулиганство") УК РУ.

По теме

Мошенница обманула пенсионерку на 30 тысяч долларов
Теги:
ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Ядовитая многоножка стала другом для студента – невероятное видео
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054