Сотрудники ГУВД пострадали при задержании мошенников и хулиганов

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Двое сотрудников ГУВД Ташкента пострадали во время задержания 26-летнего Вохиджона Тошматова. Мужчина ранее был неоднократно судим и находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК республики.

"При задержании родственники разыскиваемого, находившиеся с ним в квартире, оказали активное сопротивление сотрудникам ГУВД. Двоим сотрудникам были нанесены телесные повреждения", — сообщили в пресс-службе управления.

На подмогу сослуживцам прибыл дополнительный наряд органов внутренних дел. В итоге были задержаны десять человек, в том числе Тошматов.

"При проверке выяснилось, что еще трое задержанных, состоящих в родстве с В. Тошматовым, также находятся в розыске за совершение преступлений", — говорится в публикации.

Это жительница Ферганской области Одина Сохибова, разыскиваемая УВД Ферганской области за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 ("Мошенничество") УК РУ; уроженец Ферганской области Озодбек Сохибов, разыскиваемый УВД Ташкентской области за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 277 ("Хулиганство") УК РУ, а также житель Ферганской области Зохид Тошматов, которого разыскивали за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 277 ("Хулиганство") УК РУ.