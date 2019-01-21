В Хорезмской области сильный ветер обрушил крышу дехканского рынка

Пока неизвестно, привело ли обрушение к жертвам и пострадавшим.

ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В Шаватском районе Хорезмской области рухнула крыша дехканского рынка. Об этом сообщается на странице "Хорезм и хорезмийцы" в Facebook.

Уточняется, что крыша обрушилась из-за ветра и снегопада, который не прекращается второй день.

Однако в комментариях к посту пользователь Камилджан Бабаджанов написал, что уровень снега был менее 10 сантиметров, и предположил, что в обрушении крыши виноваты ее проектировщики.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее Узгидромет предупреждал, что с 20 января в Узбекистане наступят сильные морозы – до -12 градусов, а также пройдет дождь, переходящий в снег.