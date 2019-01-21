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В Ташкенте началось первое слушание по делу об убийстве спортсмена Джамшида Кенжаева в ночном клубе Аурум 898

В Ташкенте началось первое слушание по делу об убийстве Джамшида Кенжаева

© Foto : Верховный суд Узбекистана
Происшествия
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Тема:
Убийство бойца MMA Джамшида Кенжаева в ночном клубе "Аурум 898" (6)
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Летом 2018 года боец ММА умер после потасовки с охранниками клуба "Аурум 898".

ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В Ташкентском городском суде по уголовным делам началось первое слушание по делу об убийстве бойца ММА Джамшида Кенжаева в ночном клубе "Аурум 898". Об этом пишет Uznews со ссылкой на представителя Верховного суда Узбекистана Азиза Абидова.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В ночь с 8 на 9 августа 2018 года Кенжаев погиб в ходе драки с охранниками клуба. По словам сотрудников заведения, чемпион в нетрезвом состоянии хотел пронести нож в "Аурум 898", но охранники отказались его пропускать. Из-за этого произошла кровавая потасовка.

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В настоящее время главными подозреваемыми по данному делу проходят четверо бывших охранников клуба: Шодали Киличов, Саидазим Камолдинов, Алижон Хамраев и Жахонгир Ёркулов.

Киличов обвиняется в совершении умышленного убийства, остальные подсудимые проходят по части 3 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана.

Тема:
Убийство бойца MMA Джамшида Кенжаева в ночном клубе "Аурум 898" (6)
Теги:
Убийство, Суд, Ташкент, Узбекистан



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