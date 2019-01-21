В Подмосковье мигранты из ЦА связали и ограбили своих соотечественниц

Мигранты из ЦА ограбили своих соотечественниц на полмиллиона рублей.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Московской области за разбой задержаны два мигранта из Центральной Азии, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В полицию обратились две уроженки Центральной Азии, которые заявили, что в поселке Нахабино Красногорского района Московской области неизвестные проникли в квартиру и связали их.

"Угрожая предметом, похожим на нож, они нанесли потерпевшим телесные повреждения и похитили ювелирные изделия и деньги на общую сумму 560 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Грабителями оказались уроженцы Центральной Азии 22 и 26 лет. Их задержали и завели дело о разбое, преступникам грозит до 15 лет тюрьмы.