В Узбекистане знахарь поплатился миллионным штрафом за работу без лицензии

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Андижанской области Шахриханский районный административный суд обязал знахаря без лицензии выплатить штраф в размере свыше миллиона сумов.

Как уточняет пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, мужчина лечил людей методами народной медицины в махаллинском сходе граждан "Навруз". В день он принимал по 300-400 человек, к нему за помощью приезжали даже из соседних республик.

Правоохранители предупредили знахаря, что ему необходимо оформить специальное разрешение на осуществление деятельности. Однако мужчина проигнорировал это указание.

В настоящее время действиями сотрудников ОВД незаконная деятельность знахаря прекращена.

Осенью 2018 года народная медицина в Узбекистане была признана дополнительным методом оказания медицинской помощи населению. Однако теперь специалистам этой сферы необходимо обязательно получать лицензию.