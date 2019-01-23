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Лекарственные травы

В Узбекистане знахарь поплатился миллионным штрафом за работу без лицензии

Sputnik / Игорь Онучин
Происшествия
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Мужчина лечил людей методами народной медицины, не имея специального разрешения.

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Андижанской области Шахриханский районный административный суд обязал знахаря без лицензии выплатить штраф в размере свыше миллиона сумов.

Младенец
CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
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Как уточняет пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, мужчина лечил людей методами народной медицины в махаллинском сходе граждан "Навруз". В день он принимал по 300-400 человек, к нему за помощью приезжали даже из соседних республик.

Правоохранители предупредили знахаря, что ему необходимо оформить специальное разрешение на осуществление деятельности. Однако мужчина проигнорировал это указание.

В настоящее время действиями сотрудников ОВД незаконная деятельность знахаря прекращена.

Осенью 2018 года народная медицина в Узбекистане была признана дополнительным методом оказания медицинской помощи населению. Однако теперь специалистам этой сферы необходимо обязательно получать лицензию.

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Теги:
врач, Медицина, Андижанская область, Узбекистан



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