После ДТП в Яшнабадском районе у водителя КамАЗа жизнь не сахар

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. На Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе возле кафе "Водий" КамАЗ столкнулся с автомобилем "Жигули", сообщает пресс-служба ГУВД Ташента.
"Водитель КамАЗа 28-летний Салохиддин Ю. при попытке обгона двигавшихся перед ним автомобилей не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим на обочине дороги автомобилем марки "Жигули", - говорится в сообщении.
КамАЗ, груженный мешками с сахаром, опрокинулся.
В результате происшествия никто не пострадал: в автомобиле "Жигули" на момент ДТП никого не было, водитель КамАЗа обошелся без травм.