После ДТП в Яшнабадском районе у водителя КамАЗа жизнь не сахар

Обошлось без травм, но груженный мешками с сахаром КамАЗ опрокинулся.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. На Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе возле кафе "Водий" КамАЗ столкнулся с автомобилем "Жигули", сообщает пресс-служба ГУВД Ташента.

"Водитель КамАЗа 28-летний Салохиддин Ю. при попытке обгона двигавшихся перед ним автомобилей не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим на обочине дороги автомобилем марки "Жигули", - говорится в сообщении.

КамАЗ, груженный мешками с сахаром, опрокинулся.

© ГУВД г. Ташкента. ДТП на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе

В результате происшествия никто не пострадал: в автомобиле "Жигули" на момент ДТП никого не было, водитель КамАЗа обошелся без травм.