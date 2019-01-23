18:59 23 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Открытие на заводе ОАО КАМАЗ линии по производству техники, работающей на газу

После ДТП в Яшнабадском районе у водителя КамАЗа жизнь не сахар

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
Получить короткую ссылку
30 0 0

Обошлось без травм, но груженный мешками с сахаром КамАЗ опрокинулся.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. На Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе возле кафе "Водий" КамАЗ столкнулся с автомобилем "Жигули", сообщает пресс-служба ГУВД Ташента.

"Водитель КамАЗа 28-летний Салохиддин Ю. при попытке обгона двигавшихся перед ним автомобилей не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим на обочине дороги автомобилем марки "Жигули", - говорится в сообщении.

КамАЗ, груженный мешками с сахаром, опрокинулся.

ДТП на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе
© ГУВД г. Ташкента.
ДТП на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе

В результате происшествия никто не пострадал: в автомобиле "Жигули" на момент ДТП никого не было, водитель КамАЗа обошелся без травм.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ботфорты и золото: модели в нижнем белье на Парижской неделе моды
Тренировка Оксаны Чусовитиной
Оксана Чусовитина не перестает удивлять: мотивирующее видео с тренировки
Как получить загранпаспорт в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054