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Автомобиль скорой помощи

В Учтепинском районе Ташкента столкнулись пять машин

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Двоих водителей доставили в больницу, им оказывают квалифицированную медицинскую помощь

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В среду, 23 января, в Учтепинском районе Ташкента столкнулись пять автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. Инцидент произошел около 20:00.

Водитель BMW, превысив безопасную скорость, потерял управление и столкнулся со стоявшим Daewoo Matiz. От удара этот автомобиль, двигаясь по инерции, въехал еще в три машины — Chevrolet Spark, Daewoo Nexia и Daewoo Matiz. Водители этих трех машин не пострадали, других двух — госпитализировали.

В Учтепинском районе Ташкента столкнулись пять машин
Пресс-служба ГУВД Ташкента
В Учтепинском районе Ташкента столкнулись пять машин

Ранее сообщалось, что на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе возле кафе "Водий" КамАЗ, груженный мешками с сахаром, столкнулся с автомобилем "Жигули", в результате чего опрокинулся. 

Теги:
Ташкент, авария



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