ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В среду, 23 января, в Учтепинском районе Ташкента столкнулись пять автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы. Инцидент произошел около 20:00.

Водитель BMW, превысив безопасную скорость, потерял управление и столкнулся со стоявшим Daewoo Matiz. От удара этот автомобиль, двигаясь по инерции, въехал еще в три машины — Chevrolet Spark, Daewoo Nexia и Daewoo Matiz. Водители этих трех машин не пострадали, других двух — госпитализировали.

Пресс-служба ГУВД Ташкента В Учтепинском районе Ташкента столкнулись пять машин

Ранее сообщалось, что на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Яшнабадском районе возле кафе "Водий" КамАЗ, груженный мешками с сахаром, столкнулся с автомобилем "Жигули", в результате чего опрокинулся.