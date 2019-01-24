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Женщина в наручниках

Мать-убийца из Самаркандской области отправится в тюрьму на 13 лет

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Рушана Рахмонкулова изменила своему мужу, а после испугалась, что об этом узнают он и его родственники. Женщина решила покончить с собой и дочерьми.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Суд в Самарканде вынес приговор по делу об убийстве двух девочек собственной матерью, сообщает "Даракчи". Трагедия произошла 5 июля прошлого года в Пастдаргомском районе Самаркандской области. 

Когда муж уехал на заработки в Россию, 30-летняя Рушана Рахмонкулова вступила в интимную связь с его родственником — Маъмуржоном Илашевым. Испугавшись последствий этого поступка, женщина решила покончить с собой и дочерьми — одной было семь лет, другой — все год.

"Рушана Рахмонкулова, вступив в сговор с сожителем Маъмуржоном Илашевым, ударила ножом старшую дочь Бахору Туйчиеву 12 раз, годовалую Мадину Рахмонкулову — пять раз. После этого Рушана Рахмонкулова нанесла себе девять ножевых ранений в грудь и живот", — сказал судья Шухрат Шарипов.

Девочки от полученных ран умерли, а их мать выжила. После выздоровления женщина отправилась на скамью подсудимых.

Проведенная в ходе судебного заседания экспертиза ДНК показала, что биологическим отцом ее младшей дочери был Маъмуржон Илашев.

Суд приговорил его к 17 годам заключения, Рахмонкулова отправится в тюрьму на 13 лет.

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Теги:
мать, Убийство, Самаркандская область



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