Кыргызстанец распространял из России провокационный ролик с узбекистанцами

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана установил личность гражданина республики, распространявшего с территории России распространял видеоролик об избиении группой лиц молодых людей в Узбекистане, сообщила пресс-служба ГКНБ.
Комитет установил, что уроженц Джалал-Абадской области Кыргызстана Эдил Орумбеков 1992 года рождения распространял ролик с целью разжигания межнациональной вражды, находясь при это на территории России.
Действия Орумбекова подпадают под статью "возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды" уголовного кодекса Кыргызсьтана, что грозит ему лишением свободы на несколько лет. После выяснения адреса нахождения подозреваемого на территории России, кыргызская сторона намерена провести в отношении него необходимые следственные действия. Все собранные по данному делу материалы уже зарегистрированы в едином реестре преступлений и проступков республики.