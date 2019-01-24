Кыргызстанец распространял из России провокационный ролик с узбекистанцами

В ролике показан инцидент, произошедший в Намангане 24 декабря и по поводу которого правоохранительные органы Узбекистана уже возбудили уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана установил личность гражданина республики, распространявшего с территории России распространял видеоролик об избиении группой лиц молодых людей в Узбекистане, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Комитет установил, что уроженц Джалал-Абадской области Кыргызстана Эдил Орумбеков 1992 года рождения распространял ролик с целью разжигания межнациональной вражды, находясь при это на территории России.

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Ранее в Кыргызстане появился ролик, где молодые этнические узбеки избивают кыргызов. Ролик набрал тысячи просмотров и вызвал резкое возмущение у кыргызских пользователей. По информации ГКНБ Кыргызстана, факт избиения произошел 24 декабря 2018 года в Намангане. Сейчас правоохранительные органы Узбекистана уже возбудили уголовное дело и проводят следственные действия.

Действия Орумбекова подпадают под статью "возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды" уголовного кодекса Кыргызсьтана, что грозит ему лишением свободы на несколько лет. После выяснения адреса нахождения подозреваемого на территории России, кыргызская сторона намерена провести в отношении него необходимые следственные действия. Все собранные по данному делу материалы уже зарегистрированы в едином реестре преступлений и проступков республики.