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Уничтожение наркотических средств

Наркокурьер пытался ввезти опий в Узбекистан из соседней республики

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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В Сариасийском районе Сурхандарьинской области во время попытки незаконного провоза на территорию Узбекистана наркотических средств был задержан гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.  Сотрудники Управления СГБ Узбекистана задержали гражданина, пытавшегося ввезти в республику из Таджикистана наркотическое вещество в особо крупном размере.

Как сообщает УзА, инцидент зафиксирован в Сурхандарьинской области.

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"Хабилов Абдукодир Абдурахим углы 1993 года рождения получил у гражданина Таджикистана по имени "Хожи" 23 килограмма 333 грамма опия, упакованного в 30 целлофановых пакетов, для доставки его сообщникам в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Хабилов, был задержан при въезде в Сариасийский район Сурхандарьинской области. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за воровство, и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ.

По данному факту Управлением СГБ по Сурхандарьинской области в отношении Абдукодира Хабилова возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 




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