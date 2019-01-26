Автомобиль протаранил рекламный столб в Ташкенте - страшные кадры ДТП

Молодой человек сильно превысил скорость, в результате чего врезался в стол. Трое человек, находящиеся в машине, погибли на месте.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Три человека погибли в страшной аварии в узбекской столице.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 января в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба ГУВД города.

На улице Абдулла Кадыри около бывшего зоопарка автомобиль Chevrolet врезался в столб под рекламным баннером.

"В результате ДТП 25-летний водитель и две его пассажирки скончались на месте. Третий пассажир (тоже женщина) госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, предварительная причина ДТП – значительное превышение скорости и, как следствие, потеря управления автотранспортным средством.

Ранее МВД сообщило, сколько людей погибло в дорожно-транспортных происшествиях в 2018 году. По информации министерства, в прошлом году жертвами ДТП стали 2262 человека. Этот показатель на 8,5% ниже, чем в 2017 году (2 473 погибших).