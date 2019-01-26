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Мертвый человек на асфальте

Автомобиль протаранил рекламный столб в Ташкенте - страшные кадры ДТП

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
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Молодой человек сильно превысил скорость, в результате чего врезался в стол. Трое человек, находящиеся в машине, погибли на месте.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Три человека погибли в страшной аварии в узбекской столице.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 января в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба ГУВД города.

© Фото: пресс-служба ГУВД Ташкента
ДТП в Ташкенте

На улице Абдулла Кадыри около бывшего зоопарка автомобиль Chevrolet врезался в столб под рекламным баннером.

ДТП на малой кольцевой дороге в Ташкенте
© Facebook / Дильшод Насыров
Битое стекло и мятое железо: ДТП произошло на Малой кольцевой в Ташкенте
"В результате ДТП 25-летний водитель и две его пассажирки скончались на месте. Третий пассажир (тоже женщина) госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое", -  говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, предварительная причина ДТП – значительное превышение скорости и, как следствие, потеря управления автотранспортным средством.

Ранее МВД сообщило, сколько людей погибло в дорожно-транспортных происшествиях в 2018 году. По информации министерства, в прошлом году жертвами ДТП стали 2262 человека. Этот показатель на 8,5% ниже, чем в 2017 году (2 473 погибших).




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