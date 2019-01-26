В Ташкенте разыскивают пропавшую девочку - фото

Пресс-служба ГУВД Ташкента обратилась с просьбой ко всем детям и подросткам сообщать родителям о своем местонахождении и дальнейших планах.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Правоохранители просят помочь в розыске несовершеннолетней девочки, которая пропала 24 января.

Пресс-служба ГУВД столицы опубликовала фото подростка и обратилась с просьбой ко всем, кто имеет информацию о ее местонахождении, сообщить по телефону 102.

© Фото: ГУВД Ташкента В Ташкенте разыскивают пропавшую без вести девочку

Пресс-служба ГУВД Ташкента В Ташкенте ищут родителей девочки, найденной в Юнусабадском районе

Анварова Фарангиз Хайрулло кизи 2005 года рождения проживает в Чиланзарском районе, на массиве Гулистон. Она ушла из дома 24 января и с этого момента о ней ничего неизвестно.

Ее приметы: рост 155-160 см, смуглая, волосы длинные, глаза карие.

Была одета в короткую куртку черного цвета, белую водолазку, черную юбку, черные колготки, черные туфли.

Между тем сегодня сотрудники органов внутренних дел сообщили, что ранее пропавшая пятнадцатилетняя Маннапова Диана. Она была найдена сотрудниками ГУВД найдена живой и здоровой в Бектемирском районе и возвращена маме.