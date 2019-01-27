18:06 27 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск

Опоздание и наказание: в Сурхандарье директора школы обвиняют в побоях

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
70 0 0

В результате избиения у мальчика произошел разрыв барабанной перепонки.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Мать одиннадцатиклассника в Сурхандарьинской области заявила об избиении сына директором школы за опоздание, сообщает "Газета.уз".

В заявлении в областную прокуратуру говорится, что мать учащегося 11-го класса школы №4 Джаркурганского района Сурхандарьинской области заявила об избиении ее сына директором школы за опоздание.

Также женщина указала, что в результате избиения у мальчика произошел разрыв барабанной перепонки.

Прокуратура Джаркурганского района начала доследственную проверку по заявлению матери школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В Генеральной прокуратуре сообщили, что дело взято под контроль ведомства.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В дни блокады
Редкие кадры: 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда
Белоруска рассказывает о днях блокады Ленинграда
Блокадница: отец сказал матери – все дели поровну
Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054