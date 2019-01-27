Опоздание и наказание: в Сурхандарье директора школы обвиняют в побоях

В результате избиения у мальчика произошел разрыв барабанной перепонки.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Мать одиннадцатиклассника в Сурхандарьинской области заявила об избиении сына директором школы за опоздание, сообщает "Газета.уз".

В заявлении в областную прокуратуру говорится, что мать учащегося 11-го класса школы №4 Джаркурганского района Сурхандарьинской области заявила об избиении ее сына директором школы за опоздание.

Также женщина указала, что в результате избиения у мальчика произошел разрыв барабанной перепонки.

Прокуратура Джаркурганского района начала доследственную проверку по заявлению матери школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В Генеральной прокуратуре сообщили, что дело взято под контроль ведомства.