В Ташкенте за три месяца задержали 158 подозреваемых в сбыте психотропных препаратов

При этом с начала года в столице зафиксировано 25 фактов незаконного оборота наркотических средств и их аналогов.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента в период с 23 октября 2018 года по 23 января 2019 года зафиксировали 152 случая незаконного оборота наркотических средств и их аналогов. Задержаны 158 человек.

"В общей сложности у них было изъято 67926 таблеток "Трамадола" и 12967 таблеток "Баклосана", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы и добавили, что с начала года в Ташкенте зафиксировано 25 фактов незаконного оборота наркотических средств и их аналогов.

"Трамадол" по воздействию сопоставим с морфином. Он вызывает привыкание и в итоге разрушает здоровье и психику человека. При однократном приеме может вызвать эйфорию, при регулярном употреблении формируется зависимость, которая диагностируется как "опийная наркомания".

Связанные "Трамадолом": оперативники раскрыли в Ташкенте преступную схему >>>