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кулак, архивное фото

Жестокое видео с узбекистанцами прокомментировали в МВД Казахстана

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Многие пользователи оставляли под распространяемым в соцсетях видео с дракой комментарии, направленные на разжигание межнациональной розни.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Жестокая драка, кадры которой активно распространяют в интернете казахстанцы, на самом деле произошла в Наманганской области между гражданами Узбекистана, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД.  

"Инцидент происходил на территории Наманганской области Республики Узбекистан между гражданами указанной страны", — указано в заявлении МВД Казахстана.

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© Foto : pixabay.com
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Некоторые пользователи оставляли под видео комментарии, направленные на разжигание межнациональной розни. За распространение ложных данных и возбуждение национальной розни предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в министерстве.

Напомним, ранее Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана установил личность гражданина республики, распространявшего с территории России видеоролик об избиении группой лиц молодых людей в Узбекистане. По информации ГКНБ Кыргызстана, факт избиения произошел 24 декабря 2018 года в Намангане. Сейчас правоохранительные органы Узбекистана уже возбудили уголовное дело и проводят следственные действия.




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