Жестокое видео с узбекистанцами прокомментировали в МВД Казахстана

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Жестокая драка, кадры которой активно распространяют в интернете казахстанцы, на самом деле произошла в Наманганской области между гражданами Узбекистана, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД.
"Инцидент происходил на территории Наманганской области Республики Узбекистан между гражданами указанной страны", — указано в заявлении МВД Казахстана.
Напомним, ранее Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана установил личность гражданина республики, распространявшего с территории России видеоролик об избиении группой лиц молодых людей в Узбекистане. По информации ГКНБ Кыргызстана, факт избиения произошел 24 декабря 2018 года в Намангане. Сейчас правоохранительные органы Узбекистана уже возбудили уголовное дело и проводят следственные действия.