Ток и кипяток: оставшиеся без присмотра дети пострадали в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Несколько инцидентов произошли в Узбекистане в последние дни из-за того, что маленьких детей оставили без присмотра взрослых, сообщает ГУВД Ташкента.

Например, 25 января в Шайхантахурском районе Ташкента трехлетняя Мадина, оставшись без присмотра родителей, засунула железную шпильку в электрическую розетку. Девочку госпитализировали после удара током.

© Sputnik / Владимир Песня В Караганде трехлетний ребенок выпал из окна на крышу магазина

Сразу два схожих случая произошли в столице Узбекистана 26 января. В Шайхантахурском районе двухлетний Саидкомол, оставшись без присмотра родителей, выпил горячий чай. В результате мальчика госпитализировали с ожогами ротовой полости. В Яшнабадском районе полуторагодовалый Сарвар взял со стола стакан с кипятком и опрокинул на себя. В результате мальчика доставили в больницу с ожогами лица, шеи и груди.

ГУВД напоминает, что родителям не следует оставлять маленьких детей без присмотра. Колющие, режущие, опасные предметы должны храниться в местах, недоступные для детей. Рекомендуется закрывать электрические розетки специальными заглушками.