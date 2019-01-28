Ток и кипяток: оставшиеся без присмотра дети пострадали в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Несколько инцидентов произошли в Узбекистане в последние дни из-за того, что маленьких детей оставили без присмотра взрослых, сообщает ГУВД Ташкента.
Например, 25 января в Шайхантахурском районе Ташкента трехлетняя Мадина, оставшись без присмотра родителей, засунула железную шпильку в электрическую розетку. Девочку госпитализировали после удара током.
ГУВД напоминает, что родителям не следует оставлять маленьких детей без присмотра. Колющие, режущие, опасные предметы должны храниться в местах, недоступные для детей. Рекомендуется закрывать электрические розетки специальными заглушками.