Узбекистанцы погибли в ДТП в Кыргызстане

Легковой автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель и пассажиры Nexia погибли.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло на автотрассе в Кыргызстане.

Как сообщает МЧС Узбекистана, накануне вечером на 207-м километре автодороги Ош - Баткен - Исфана произошла авария с участием легкового автомобиля и фургона.

© Sputnik / Алексей Куденко Смертельное ДТП: автомобиль наехал на пешехода в Ташкенте

"Трагический случай произошел на территории Баткенского района Баткенской области в Кыргызстане. Автомобиль Nexia столкнулся с направлявшимся по противоположной полосе фургоном марки Mercedes-Benz Sprinter, зарегистрированным в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель автомобиля Nexia и четверо его пассажиров. Пятеро погибших являются гражданами Узбекистана.

Тела погибших граждан доставлены в морг больницы Баткенского района.