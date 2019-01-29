Узбекистанцы погибли в ДТП в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло на автотрассе в Кыргызстане.
Как сообщает МЧС Узбекистана, накануне вечером на 207-м километре автодороги Ош - Баткен - Исфана произошла авария с участием легкового автомобиля и фургона.
"Трагический случай произошел на территории Баткенского района Баткенской области в Кыргызстане. Автомобиль Nexia столкнулся с направлявшимся по противоположной полосе фургоном марки Mercedes-Benz Sprinter, зарегистрированным в Кыргызстане", - говорится в сообщении.
В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель автомобиля Nexia и четверо его пассажиров. Пятеро погибших являются гражданами Узбекистана.
Тела погибших граждан доставлены в морг больницы Баткенского района.